حظك اليوم برج الجدي الخميس 27-10-2022 عاطفيا ومهنيا

الالتزام بالمواعيد بدقة من أهم سمات مواليد برج الجدي وخاصة الذكور، إذ يعشق الرجل أن يعيش حياته بشكل مستقل بعيدًا عن الاعتماد على الآخرين مهما كانت درجة القرابة، لذا فهو الأول في العائلة بالنسبة لأسرته فهو يهتم بهم وباحتياجاتهم.

وفي السطور التالية، يعرض موقع بوابة «الوطن» للراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، لأصحاب برج الجدي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الجدي اليوم، القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: تميل للتأمل وتركز على تحليل ما تراه من حولك، فقط لا تظهر انفعالاتك ومشاعرك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

مشاهير برج الجدي

وأبرز نجوم هذا البرج، الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.