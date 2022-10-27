حظك اليوم برج الحوت الخميس 27-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مواليد برج الحوت خيالًا واسعًا يجعله يفكر خارج الصندوق، فهم يتميزون بالحساسية المفرطة، إذ يتعاطف مع الآخرين، كما أنه متهور في قراراته فهو يفكر بشكل سريع ويتخذ أموره بشكل حاسم، لكنه سرعان ما يندم على تلك القرارات.

وفي السطور التالية، يعرض موقع بوابة «الوطن» للراغبين في متابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، لأصحاب برج الحوت، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الحوت اليوم، القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيًا ودقيقًا وتجنب المغامرة والتسرع.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: الأجواء من حولك مشحونة واليوم عليك أن تكون مرنًا ومتحفظا لتمر الأمور بسلام.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.