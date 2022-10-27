نتيجة انتخابات نموذج «محاكاة الشيوخ» بالوادي الجديد.. الأسماء والأصوات

أعلن بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الوادي الجديد، نتيجة انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، والتي عٌدت في جميع مراكزالشباب بالإدارات الشبابية الخمس بالمحافظة.

الأسماء والأصوات

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن نتيجة الانتخابات التي أقيمت إلكترونياً بنظامي القائمة والنظام الفردي أسفرت عن فوز محمد عبدالنبي محمد، رمز معبد الكرنك بالنظام الفردي بـ87 صوتا، ومحمود حسن غالي، رمز العاصمة الإدارية، بنظام القائمة، بـ108 أصوات، وبنفس عدد الأصوات فازت فاطمة جبريل عبد الله، رمز العاصمة الإدارية.

عدد الاصوات الصحيحة والباطلة

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن عدد الأصوات الباطلة سجلت 3 أصوات، وعدد الأصوات الصحيحة 202 صوت، وذلك من أصل إجمالي 341 صوت.

وذكر «صبحي»، أن الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر عن تقديره لكل القائمين على تنظيم العملية الانتخابية لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، والمتابعة اللحظية لعملية التصويت من خلال نظام إلكتروني مبتكر يرصد أعداد المشاركين لحظة بلحظة، ونسبة التصويت التي يحصل عليها المرشحون، وذلك في إطار ما توليه الدولة نحو بناء مصر الرقمية وبناء الإنسان بشكل عام، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.