يوم توظيفي من وزارة الشباب والرياضة.. لا يشترط الخبرة ولجميع المؤهلات

كشفت الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أسواق العثيم.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل اليوم التوظيفي الذي أعلنت عنه وزارة الشباب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

يوم توظيفي من وزارة الشباب

العنوان: 37 شارع 269 متفرع من شارع فلسطين أمام شركة جابكو للبترول، بالقرب من ميدان اللاسلكي، المعادي، وفق ما ذكرته وزارة الشباب والرياضة.

الموعد: من الاثنين إلى الخميس 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر من 10 صباحا إلى 3 عصرا.

وتطلب الشركة الوظائف الآتية:

1.كاشير.

2. موظف.

FMC3. مراقب مخزون.

4. فني تبريد وتكييف.

5. بائع بقالة.

6. بائع لحوم.

7. منسق ممرات.

8. بائع خضار وفاكهة.

9. موظف أمن.

10. سائقين رخصة مهنية.

11. عامل مخزن لفرع العاشر من رمضان.

12. موظف نظافة.

أماكن العمل:

قباء - النزهة - الزيتون - حدائق القبة - مدينة نصر - المقطم - التجمع - حلوان - الهرم - فيصل - أكتوبر- المهندسين - الدقي - قليوب - القناطر.

الشروط المشتركة

جميع المؤهلات·

حد أقصى للسن 40 سنة·

خبرة وبدون.

-المميزات والحقوق

راتب مجزي.

ساعات العمل 9 ساعات.

تأمين طبي خاص.

فرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبية.

كيفية التقديم على اليوم التوظيفي

للتقدم للوظيفة يرجى ملء تلك الاستمارة والذهاب مباشر على العنوان والميعاد المحدد.

يمكن التقديم من خلال الذهاب إلى 37 شارع 269 متفرع من شارع فلسطين أمام شركة جابكو للبترول، بالقرب من ميدان اللاسلكي، المعادي من الإثنين إلى الخميس 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر من 10 صباحا إلى الساعة الثالثة عصرًا أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.