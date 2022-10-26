«الشباب والرياضة» تعلن عن يوم توظيفي 18 نوفمبر المقبل.. مرتبات وحوافز

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تنظيم يوم توظيفي مفتوح لمؤسسة التضامن الأصغر، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت»، ومؤسسة «كير مصر للتنمية»، ضمن فعاليات مبادرة توظيف مصر.

فرص العمل المتاحة في اليوم التوظيفي

وينطلق اليوم التوظيفي المفتوح لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، يوم الثلاثاء الموافق 8 من نوفمبر المقبل، ويبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً.

وكشفت الوزارة، من خلال منشور لها على موقع «فيسبوك»، عن الوظائف المتاحة خلال اليوم التوظيفي، وتشمل وظيفة منسقة ميدانية، للإناث فقط، شريطة توافر عدد من المعايير، منها القدرة على العمل الميداني، والحصول على مؤهل متوسط على الأقل، ومهارة القدرة على إقناع الآخرين، ويمكن التقديم للوظيفة من هنــــــــا.

ومن الوظائف المطلوبة، مدير فرع في مجال الماركت، ومديرو أقسام جروسري، ومشرف جروسري ممرات، شريطة توافر خبرة 3 سنوات في مجال التسويق، ومنسقين ممرات، ومشرفين ثلاجات، ومنسقين ثلاجات، ومشرف جزارة، وجزارين، ومشرف بقالة، وبائعين بقالة، ومشرف خدمة عملاء، وموظفين خدمة عملاء، ومشرف دليفري، ومحضرين ومتلقين طلبات، وسائقي سيارة، ومشرفي كاشير، ومشرفي أمن، وموظفي أمن، ومسؤول أسعار وصلاحيات، وعمال مخزن.

مميزات الوظيفة المقدمة من وزارة الشباب والرياضة

وأوضحت الوزارة أن مميزات الوظيفة تتمثل في وجود مرتبات ثابتة إضافة إلى الحوافز، وتأمينات اجتماعية وصحية للعاملين، وفرص للترقي، مشيرة إلى أن موعد التقديم سيكون من الساعة العاشرة صباحاً حتي الثالثة عصراً، بمقر الشركة بفرع فاقوس «تقاطع شارع التوحيد وشارع 17 من شارع الدروس».

شروط التقديم للوظيفة

وأضافت الوزارة، أنه يوجد شروط للتقدم لـ الوظيفة تشمل الآتي: الحضور مباشرة في الميعاد والعنوان المحددين، ملء الاستمارة من خلال الرابط الذي حددته الوزارة، ويشمل ملء الاستمارة كتابة البيانات الآتية «الاسم رباعي، الرقم القومي، رقم التليفون، النوع، المحافظة، المنطقة السكنية، المؤهل، الخبرات والتدريبات السابقة»، والتسجيل أيضا مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال الرابط هنـــــا.