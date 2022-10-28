حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 28-10-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الجوزاء يحتل المرتبة الثالثة بين الأبراج الفلكية، ويبدأ في الفترة من 21 مايو حتى 21 يونيو، ودائمًا ما يلفت الأنظار بتلقائيته الكبيرة وقدرته على إدخال السرور والبهجة على الغير، فهو ملئ بالحيوية ويتميز بخفة الدم.

مواصفات برج الجوزاء

ويستطيع مولود برج الجوزاء التعامل مع مختلف الأشخاص من حوله فهو يستطيع إقناع الجميع بوجهة نظره بشكل عبقري إلى جانب قدرته على حل المشكلات رغم أنه متردد بشكل كبير في أموره الشخصية أو أي قرار يتخذه.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء عاطفيا ومهنيا:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تكون يقظًا للتفاصيل وانتبه لحقوقك، إذ إنّ طريقتك في طلب حقوقك مهمة، وعليك الابتعاد عن العصبية وفق حظك اليوم على الصعيد المهني، لمواليد برج الجوزاء اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

كن صبورًا وحاول أن تسترخي ولا تدع الغضب يفسد عليك حياتك، إذ إنّ العصبية قد تتسبب في ضياع الحب، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء اليوم.