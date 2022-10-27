المشدد 15 عاما وغرامة 200 ألف جنيه لمزارع تاجر في الهيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق مزارعا بالسجن المشدد خمسة عشر عاما، وغرامة 200 ألف جنيه، ومصادرة ما ضُبط بحوزته من مواد مخدرة، لثبوت اتهامه في حيازة مخدرات بغرض الاتجار فيها وإفساد المجتمع.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، وشادي المهدي، وأمانة سر نبيل شكري.

المتهم يقيم في فاقوس

وترجع أحداث القضية رقم 12876 للعام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد ورود معلومات تشير لاتجار «أشرف.م»، البالغ من العمر 26 عاما، فلاح، ومقيم في نطاق دائرة المركز، باتجاره في مخدر الهيروين وبعض انواع المخدرات الأخرى، وتم ضبطه من قبل رجال شرطة مركز فاقوس وتمت التحقيقات معه في نيابة فاقوس التي أحالته لمحكمة جنايات الزقازيق.

ضبط المتهم

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وما ورد من معلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية من ضبط المتهم وبحيازته 59 لفافة هيروين، وفرد خرطوش، وطلقة من نفس العيار، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.