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ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في الشرقية

كتب:

محمد بركات
01:29 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
التنقيب عن الآثار- صورة تعبيرية

التنقيب عن الآثار- صورة تعبيرية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

تفاصيل الواقعة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بالحفر بمنزل أحدهم الكائن في محافظة الشرقية بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

التنقيب عن الآثار

وعقب تقنين الإجراءات ضبطت الأجهزة الأمنية الثلاثة أشخاص، وعُثر على حفر بعمق حوالى 4 متر، والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا قيامهم بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

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