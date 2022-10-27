غرفة المنشآت السياحية: ملتزمون بالإجراءات الاحترازية رغم انتهاء خطر كورونا

قال على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بالرغم من عودة الأوضاع إلى طبيعتها لما قبل جائحة كورونا، إلا أن المطاعم والمنشآت السياحية لازالت إلى الآن تٌنفذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن تلك الإجراءات تتمثل في ارتداء كافة العاملين للكمامة طوال فترة تواجدهم بالعمل إضافة إلى توفير كميات كبيرة من المطهرات وأدوات النظافة بالمنشآت السياحية.

قياس درجات الحرارة

وأضاف لـ «الوطن»، أن من ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها المنشآت والمطاعم السياحية حاليا تحديد مسافات تباعد بين الطاولات داخل صالة الطعام، إضافة إلى قياس درجات الحرارة بصفة يومية بالنسبة للعاملين بالمطاعم قبل دخولهم إلى العمل، لافتا إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار تقوم بالتفتيش الدوري على قيام المنشآت بالالتزام بتنفيذ الإجراءات.

تحسن نسب الإقبال على المطاعم والمنشآت السياحية

وأشار إلى أن نسب الإقبال على تناول الرواد للطعام والمشروبات بالمنشآت والمطاعم السياحية ارتفعت بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، موضحا أن نسب إشغال مطاعم القاهرة خلال هذا الأسبوع بلغت نحو 50%، فيما ارتفعت نسب الإشغال بمطاعم الغردقة لتسجل أكثر من 75%، فيما تجاوزت نسب إشغال مطاعم شرم الشيخ حاجز الـ 70%.

مؤتمر المناخ

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل سيشهد زيادة في نسب إشغال مطاعم مدينة شرم الشيخ وذلك بسبب استضافة المدينة خلال تلك الفترة لمؤتمر تغير المناخ في نسخته الـ 27 والذي من المتوقع أن يشارك به أكثر من 30 ألفا من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن المنشآت والمطاعم السياحية بشرم الشيخ حصلت جميعها على شهادة «النجمة الخضراء» صديقة البيئة.