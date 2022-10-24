المنشآت السياحية: بروتوكول للترويج للمطاعم المصرية عبر الوسائط الاجتماعية

وقعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية بروتوكول مع شركة «آي تك برو» تلتزم من خلالها تلك الشركة بالترويج الإلكتروني للمنشآت السياحية في جميع الوسائط الاجتماعية من خلال إعلانات التطبيق الخاص بالمطاعم.

خصم 10% للمطاعم التي سيتم الترويج لها عبر وسائل التواصل

وقال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه في إطار جهود الغرفة لخدمة أعضائها والمساهمة في زيادة أرباح المنشآت فقد تم الاتفاق على أن يتم منح المطاعم التابعة للغرفة خصما من الشركة التي ستقوم بالترويج عبر وسائل التواصل قدره 10% يحصل عليه المطعم من خلال خطاب يصدر من الغرفة إلى شركة آى تك برو.

تنظيم مسابقة للطهي بمشاركة 500 شيف

وفي سياق متصل، أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة ستشارك بجناح متميز في المعرض الدولي الـ 42 لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية والذي يقام بالقاهرة خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل، لافتة إلى أنه سيتم تنظيم صالون الطهي القومي بجانب مسابقات الطهي الحي التي تتم بين أكبر الفنادق بمشاركة 500 شيف مع وجود لجان تحكيم من دول أجنبية وذلك ضمن فعاليات المعرض.

وأضافت الغرفة خلال الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2022 والتي تم تعميمه على كافة المنشآت السياحية أن المعرض يتكون من 6 معارض دولية متخصصة هي: معرض مستلزمات الكافيه والشاي والقهوة.

المعرض الدولي لمعدات النظافة.

- المعرض الدولي للأغذية والمشروبات.

- المعرض الدولي للمخابز والحلواني والآيس كريم.

- المعرض الدولي لتأثيث الفنادق.

المعرض الدولي لتجهيزات المطابخ والمغاسل التجارية.

يشار إلى أن الـ 6 معارض الدولية المتخصصة التي ستقام ضمن فعاليات المؤتمر الـ 42 لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية والذي يستضيفه بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر يحظى باهتمام ومشاركة كبيرة من الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية المصرية.