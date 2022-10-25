المنشآت السياحية: الخميس آخر موعد لتحديد موقف المطاعم من مد مواعيد العمل

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الاستبيان الذى تجريه الغرفة لمعرفة آراء أعضائها حول مدى رغبتهم في إعادة مواعيد عمل المطاعم خلال موسم الشتاء الجاري لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، يهدف إلى توحيد موقف المطاعم بخصوص هذا الشأن، خاصة أن العديد من المنشآت السياحية ترى أن تعديل المواعيد سيسهم في زيادة الإيرادات، فضلا عن زيادة الإقبال عليها من الرواد سواء كانوا مصريين أو سياحا عرب أو أجانب.

تقديم طلب لوزارة السياحة بتعديل المواعيد

وأضاف رئيس الغرفة التابعة للاتحاد العام للغرف السياحية لـ«الوطن»، أن آخر موعد حددته الغرفة لتلقي آراء المنشآت والمطاعم السياحية بخصوص مد مواعيد العمل خلال فصل الشتاء هو بعد غد الخميس، موضحا أنه إذا جاءت غالبية الآراء موافقة على التعديل، فإن الغرفة ستتقدم بطلب لوزارة السياحة مشفوعا بموافقة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، للعمل على عودة مواعيد العمل إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

مواعيد العمل خلال الشتاء

وأشار «منصور»، إلى أن عودة مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية إلى ما كانت عليه عام 2019 سيسهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة من الدول العربية، وسيجذب شريحة جديدة من الرواد، خاصة الراغبين في السهر.

وأوضح رئيس الغرفة، أن مواعيد عمل المطاعم والمحال السياحية حاليا وفقا للتوقيت الشتوي تبدأ من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، مع السماح بمد ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وفي أيام الإجازات الرسمية التي تحددها الدولة.

يشار إلى أن قرار وزير السياحة رقم «512» لسنة 2020 حدد مواعيد عمل المنشآت والمحال السياحية خلال فصلي الشتاء والصيف، حيث تبدأ المطاعم العمل بالتوقيت الشتوى بداية من الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر حتى الخميس الأخير من شهر أبريل، وبعدها يبدأ العمل وفقا للتوقيت الصيفي.