«حياة كريمة» تقدم دعما غذائيا ونقديا لنصف مليون أسرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تقديم دعم غذائي ونقدي لنصف مليون أسرة، تنفيذًا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

دعم نقدي لـ16 ألف أسرة

وأشارت في بيان صحفي إلى توزيع نصف مليون صندوق مساعدات غذائية، وصرف دعم نقدي بقيمة 300 جنيه للفئات الأولي بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، ولعدد لنحو 16 ألف أسرة، كما أشادت مؤسسة «حياة كريمة» بتوصيات الرئيس خلال المؤتمر الاقتصادي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.

التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأوضحت المؤسسة أن الخطوة تأتي لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، تماشيًا مع الدور المجتمعي لها تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، لتحقيق حياة كريمة لهم، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.