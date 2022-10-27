إجراءات تسليم شقق مشروع «سكن مصر» في المنصورة الجديدة أول نوفمبر

أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة إجراءات تسليم الوحدات السكنية بمشروع «سكن مصر»، اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، والتي تبدأ بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع جمصة لإنهاء إجراءات التعاقد في اليوم المحدد لاستلام الوحدة.

إجراءات استلام شقق سكن مصر

وهناك 5 إجراءات يجب أن يتبعها المواطن لاستلام وحدته السكنية بمشروع «سكن مصر»، وهي:

1. سداد دفعة الاستلام.

2. تحرير شيكات للأقساط المتبقية «على أن يكون لدى الحاجز حساب في أي بنك ودفتر».

3. سداد وديعة الصيانة 5% من قيمة الوحدة.

4. التوقيع على العقد.

5. صورة بطاقة الرقم القومي للحاجز والزوجة.

رسوم شقق «سكن مصر»

ويسدد المواطن رسوما لحساب جهاز مدينة المنصورة الجديدة بالبنك، وهي:

1. سداد ثمن عداد المياه مبلغ 2305 جنيهات.

2. سداد رسم طلب عداد الكهرباء مبلغ 121 جنيها.

3. سداد رسوم العقد مبلغ 2000 جنيه.

4. سداد رسوم شبكة الغاز 7100 جنيه «للخطوط الرئيسية وحتى الوحدة».

5. سداد رسوم صيانة للعام الأول 15% من القيمة الاجمالية لوديعة الصيانة (0.0075 × ثمن الوحدة).

ويستلم المواطن خطاب من البنك موجه للجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لتسليم الوحدة بالإضافة إلى إيصالات السداد.

استلام شقق سكن مصر

ويتوجه صاحب الوحدة السكنية لمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة (عمارة 50 سكن مصر منطقة 2 مرحلة أولى) ويسلم الأوراق التالية:

1. تسليم خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة.

2. صورة إيصال سداد وديعة الصيانة.

3. صور 3 إيصالات رسوم الجهاز.

4. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.

استلام خطاب موجهة لمسئول الاستلام بالموقع.

وفي حال الوكيل يجب تقديم الأوارق الآتية:

1. التوكيل متضمن رقم العمارة ورقم الوحدة والاستلام.

2. يجب إحضار صورة بطاقة الحاجز وزوجته علاوة على صورة بطاقة الوكيل.

3. يتم تسليم أصل التوكيل للبنك واصل توكيل اخر للجهاز.