شقق سكن مصر ٢٠٢٢.. تفاصيل مشروعات الإسكان المتوسط بالمدن الجديدة

سكن مصر ٢٠٢٢ أحد مشروعات الإسكان المتوسط، التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والخاصة بالمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك داخل المدن الجديدة بمساحات وأسعار مختلفة.

شقق سكن مصر ٢٠٢٢

وخلال هذه الأيام، تشهد محركات البحث، عمليات بحث عدة، حول سكن مصر ٢٠٢٢، إذ يبحث عدد كبير من المواطنين متوسطي الدخل عن موعد طرح وحدات سكنية لهم، وذلك تزامنًا مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «سكن لكل المصريين»، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل.

ومن المتوقع أن يتمّ الإعلان عن طرح وحدات سكنية، للمواطنين من متوسطي الدخل، ضمن سكن مصر ٢٠٢٢، خلال الفترة المقبلة، ومن ثم سيتاح لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات الإسكان المتوسط، أن يتقدموا للحجز، وفقًا لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شقق الإسكان المتوسط

لا تختلف عملية حجز وحدات الإسكان المتوسط، عن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تستهدف المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، بل خطوات الحجز واحدة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتسجيل الدخول، ومن ثم إتباع خطوات الحجز.

بينما تختلف وحدات الإسكان المتوسط عن الاجتماعي في المساحة المطروحة، والأسعار، إضافة إلى مقدم الحجز، كما يكون في أغلب الأحيان مستوى تشطيب وحدات الإسكان المتوسط أعلى من تشطيب وحدات الإسكان الاجتماعي، وموقع العمارات السكنية تكون أكثر تميزًا، ويكون هناك مصعد داخل العمارات بمشروعات الإسكان المتوسط.

وتشمل مشروعات الإسكان المتوسط، التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال السنوات الماضية، «سكن مصر، ودار مصر، وجنة».