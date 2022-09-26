للفائزين بها.. إجراءات استلام وحدات «سكن مصر» بالمنصورة الجديدة «صور»
كتب:
منة عبده
05:16 ص | الإثنين 26 سبتمبر 2022
وحدات «سكن مصر» بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية
يستعد جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، خلال هذه الأيام، لتسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع سكن مصر بإجمالي 38 عمارة سكنية بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك بداية من الثلاثاء الموافق 1/11/2022، وحتى يوم الإثنين الموافق 2/1/2023.
«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، إجراءات ومواعيد استلام وحدات «سكن مصر» بمدينة المنصورة الجديدة، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة المنصورة الجديدة.
إجراءات استلام وحدات «سكن مصر» بمدينة المنصورة الجديدة
1- التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي.
2- الذهاب إلى جهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمراجعة المستندات قبل الاستلام.
3- التوجه لاستلام الوحدة السكنية المخصصة خلال المواعيد المقررة.
مواعيد استلام وحدات «سكن مصر» بمدينة المنصورة الجديدة
- تسليم وحدات العمارة 1، يوم الثلاثاء 1/11/2022.
- وحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 2/11/2022.
- وحدات العمارة 3، يوم الخميس 3/11/2022.
- وحدات العمارة 4، يوم الأحد 6/11/2022.
- وحدات العمارة 5، يوم الإثنين 7/11/2022.
- وحدات العمارة 6، يوم الثلاثاء 8/11/2022.
- وحدات العمارة 7، يوم الأربعاء 9/11/2022.
تم تخصيص يوم الخميس 10/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
- وحدات العمارة 8، يوم الأحد 13/11/2022.
- وحدات العمارة 9، يوم الإثنين 14/11/2022.
- وحدات العمارة 10، يوم الثلاثاء 15/11/2022.
- وحدات العمارة 11، يوم الأربعاء 16/11/2022.
- وحدات العمارة 12، يوم الخميس 17/11/2022.
- وحدات العمارة 13، يوم الأحد 20/11/2022.
- وحدات العمارة 14، يوم الإثنين 21/11/2022.
- وحدات العمارة 15، يوم الثلاثاء 22/11/2022.
- وحدات العمارة 16، يوم الأربعاء 23/11/2022.
تم تخصيص يوم الخميس 24/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
- وحدات العمارة 17، يوم الأحد 27/11/2022.
- وحدات العمارة 18، يوم الإثنين 28/11/2022.
- وحدات العمارة 19، يوم الثلاثاء 29/11/2022.
- وحدات العمارة 20، يوم الأربعاء30/11/2022.
- وحدات العمارة 21، يوم الخميس 1/12/2022.
- وحدت العمارة 22، يوم الأحد 4/12/2022.
- وحدات العمارة 23، يوم الإثنين 5/12/2022.
- وحدات العمارة 24، يوم الثلاثاء 6/12/2022.
- وحدات العمارة 25، يوم الأربعاء 7/12/2022.
- تم تخصيص يوم الخميس 8/12/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
- وحدات العمارة 26، يوم الأحد 11/12/2022.
- وحدات العمارة 27، يوم الإثنين 12/12/2022.
- وحدات العمارة 28، يوم الثلاثاء 13/12/2022.
- وحدات العمارة 29، يوم الأربعاء 14/12/2022.
- وحدات العمارة 30، يوم الخميس 15/12/2022.
- وحدات العمارة 31، يوم الأحد 18/12/2022.
- وحدات العمارة 32، يوم الإثنين 19/12/2022.
- وحدات العمارة 33، يوم الثلاثاء 20/12/2022.
- وحدات العمارة 34، يوم الأربعاء 21/12/2022.
تم تخصيص يوم الخميس 22/12/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة من وحدات «سكن مصر».
- وحدات العمارة 35، يوم الأحد 25/12/2022.
- وحدات العمارة 36، يوم الإثنين 26/12/2022.
- وحدات العمارة 37، يوم الثلاثاء 27/12/2022.
- وحدات العمارة 38، يوم الأربعاء 28/12/2022.
تم تخصيص الأيام من الخميس 29/12/2022 : الإثنين 2/1/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.