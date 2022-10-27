ضبط 258 حكمًا قضائيًا متنوعًا في حملات أمنية خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

تنفيذ 258 حكمًا قضائيًا متنوع

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 6 قضايا، لتهريب النقد، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 258 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتحرير 1433 مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط عدد 37 قضية في مجال الأمن العام

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط عدد 37 قضية، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 5 قضايا، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من التأكد من معلومات أفادت قيام عميل إحدى الشركات لتجارة الأدوية بمحافظة الإسكندرية، بالامتناع عن سداد المديونية المستحقة لصالح إحدى الشركات المملوكة للدولة.

وباستكمال التحريات تبين أن المتهم كون ثروة وذويه بطريقة غير مشروعة في مجالات شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات إلى جانب معاملات مالية بالبنوك من خلال إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية، وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.