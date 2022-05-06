ضبط 41 قطعة سلاح و81 قضية مخدرات وتنفيذ 39 ألف حكم قضائى متنوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط41 قطعة سلاح نارى بحوزة 34 متهما.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 39875 حكما قضائيا متنوعا.

قضايا المخدرات

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات: 81 قضية مخدرات، ضُبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 11,520 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,970 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,325 كيلو جرام، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 282 جرام، كمية من مخدر البودر وزنت (190 جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 69 جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 50 جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 35 جرام، عدد 715 قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 17 متهم فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 15 متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 334 دراجة نارية مخالفة فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 28541 مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

ضبط 11770 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 11770 مخالفة مرورية متنوعة.

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال الأمن العام: ضبط 4 قضايا .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 482 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 97 حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 9 قضايا.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على آخر بإستخدام سكين إثر مشاجرة حدثت بينهما

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.. وبالإنتقال تم تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهما طرف أول (عامل "مصاب بجرح نافذ بالبطن" تم نقله للمستشفى- مقيم بدائرة القسم) طرف ثانى (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم).

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم تقليد العملات النقدية وترويجها

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فـي تقليد العملات وترويجها .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته ( 265 ألف جنية عملات ورقية مُقلدة "مختلفة الفئات" - طبنجة صوت وطلقة لذات العيار - ماكينة طباعة حديثة بها ماسح ضوئى ومدخل للفلاشة - مجموعة من الأوراق المُعدة للطباعة وقطاعة أوراق – مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى المُقلد لترويجه على عملائه والطبنجة الصوت بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى وباقى المضبوطات يستخدمها فـى تقليد المبالغ النقدية .

كما إعترف المتهم أن القائم على معاونته فى ترويج العملات المُقلدة (مالك شركة مقاولات ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية ، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى 15 قضية "شيك - تبديد – نصب" بإجمالى مدد حبس بلغت 25 سنة و 9 شهور) وأنه يتخذ من مقر شركته الكائنة بمحافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، تم ضبطه وبتفتيش مسكنه وشركته عُثر بداخلهما على (مبلغ مالى ، مبلغ مالى "مُقلد") وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى المُقلد لترويجه على عملائه.

ضبط أحد العناصر الإجرامية بأسوان وبحوزته أسلحة نارية وكمية من المخدرات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن (المؤبد - 5 سنوات) فى قضيتى "مخدرات – سلاح" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "خطف - سلاح – مخدرات" بالإتجار فـى المواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (3 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار – مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى والذخائر بقصد حماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى السيدات بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بداخل "صالة ألعاب رياضية" كائنة بدائرة القسم، إكتشفت سرقة حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول، عدد 2 فيزا كارت) وعقب ذلك تبين سحب مبلغ مالى من رصيد حسابها وكذا سحب مبلغ آخر قيمة مشتريات تم شرائها من الفيزا كارد الخاصة بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال إستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس "لها معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة المذكورة بمحل سكنها وتبين عدم تواجدها، وأمكن ضبط زوجها "له معلومات جنائية" وبحوزته (مبلغ مالى "حصيلة بيع عدد 3 هواتف محمولة" قاموا بشرائهم من الفيزا كارد المستولى عليهما - شاشة عرض- جهاز هوم سيتر- أطقم منزلية تم شرائهم من المبلغ المالى المستولى عليه من الفيزا كارد "متحصلات واقعة السرقة").

وبمواجهته أقر بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة وأضاف بقيامه بمساعدة زوجته فى بيع الهواتف المحمولة المشار إليها، كما تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" وأقرت بقيامها بالتخلص من كروت الفيزا بإلقائها بالطريق العام عقب شراء المضبوطات.

بإستدعاء المجنى عليها إتهمتها بالسرقة.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإستيلاء على حقيبة بداخلها مبلغ مالى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بأنه حال إستقلاله سيارة أجرة وبحوزته حقيبة بداخلها مبلغ مالى قام بالترجل من السيارة بدائرة القسم ، تاركاً الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى سهواً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد السيارة والتوصل لقائدها.. وبمناقشته قرر بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" بالترجل من السيارة عقب نزول المُبلغ وبحوزته الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى مدعياً اللحاق بالمجنى عليه وتسليمه الحقيبة.

بتكثيف التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط المتهم وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة آخر بالإكراه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة) بأنه حال سيره بالسيارة ملكه بدائرة القسم، ضل الطريق وبالإستعلام من أحد المارة قرر بأنه متوجها لذات العنوان وإستقل صحبته السيارة إلا أنه فوجئ بقيام ذات الشخص بتهديده بسلاح أبيض "كتر" ، والإستيلاء منه على (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) كرهاً عنه ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط المتهم وتبين أنه (سائق- مقيم بدائرة القسم).. وبحوزته ("مبلغ مالى، 2 هاتف محمول" المستولى عليهم- سلاح أبيض "كتر" المستخدم فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.