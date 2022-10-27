الرئيس السيسي لحاكم دبي: يجمع مصر والإمارات روابط تاريخية ومصير مشترك

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، اليوم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس أعرب عن ترحيبه بـ محمد بن راشد آل مكتوم في بلده الثاني مصر، والذي تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات.

علاقات مودة وروابط تاريخية

وأكد أنّ البلدين وشعبيهما الشقيقين تجمعهما علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك، معرباً عن تقديره واعتزازه بجهود محمد بن راشد الداعمة لمصر، والتي ترسخ أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

دور مصر المحوري في الدفاع عن القضايا العربية

من جانبه؛ أعرب محمد بن راشد آل مكتوم عن امتنان للرئيس والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي، فضلاً عن الدور المهم الذي تضطلع به الجالية المصرية في الإمارات كجسر حضاري يربط البلدين الشقيقين، مثمناً دور مصر المحوري في الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي.