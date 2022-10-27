رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

«DS+» تنشر برومو الملتقى والمعرض الدولي للصناعة تحت رعاية «السيسي»

كتب:

شريف سليمان
03:21 م | الخميس 27 أكتوبر 2022
الملتقى والمعرض الدولي للصناعة

الملتقى والمعرض الدولي للصناعة

يُعقد الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 29 أكتوبر إلى 31 أكتوبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأطلقت شركة DS+ برومو الملتقى، عبر قناته الرسمية، على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، إذ أنه على مدار قرون غيرت الصناعة شكل العالم، وفي القرن الحادي والعشرين، أصبحت الصناعة كلمة تصف عظمة الدول.

وهناك دول صناعية تنتج وتصنع، وصبحت الصناعة فيها الأساس لاقتصاد قوي رغم الأزمات، ومن خلال الصناعة يمكن أن نستمر في الإنجازات الجديدة ونصل إلى حلم الجمهورية.

اقرأ المزيد:

وكيل «خطة النواب»: نحتاج خطة استراتيجية لتوطين الصناعة

«اقتصادية النواب»: توصيات المؤتمر الاقتصادي استهدفت تعميق الصناعة الوطنية

الحوار الوطني يعلن أبرز توصيات المؤتمر الاقتصادي: تطوير الصناعة ودعم الصادرات

ضياء رشوان: المؤتمر الاقتصادي يوصي بالانتهاء من استراتيجية متكاملة لدعم الصناعة

مدبولي يوجّه «المالية» بدراسة مقص المستحقات لرجال الصناعة مع الضرائب

وزير المالية: الدولة دعمت قطاع الصناعة في الكهرباء والضريبة العقارية والغاز

نائب محافظ البنك المركزي: حلول جذرية لكل مشكلات قطاع الصناعة قريبا
بقلم شريف سليمان