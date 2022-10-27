«DS+» تنشر برومو الملتقى والمعرض الدولي للصناعة تحت رعاية «السيسي»

يُعقد الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 29 أكتوبر إلى 31 أكتوبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأطلقت شركة DS+ برومو الملتقى، عبر قناته الرسمية، على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، إذ أنه على مدار قرون غيرت الصناعة شكل العالم، وفي القرن الحادي والعشرين، أصبحت الصناعة كلمة تصف عظمة الدول.

وهناك دول صناعية تنتج وتصنع، وصبحت الصناعة فيها الأساس لاقتصاد قوي رغم الأزمات، ومن خلال الصناعة يمكن أن نستمر في الإنجازات الجديدة ونصل إلى حلم الجمهورية.