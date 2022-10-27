إصابة 4 في تصادم 3 سيارات بسبب السرعة الزائدة ببورسعيد 

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في تصادم ثلاث سيارات بشارع طرح البحر بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، وذلك بسبب السرعة الزائدة، ونُقل اثنان من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وصول مصابين إلى المستشفى

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وصول مصابين إلى مستشفي الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، هما محمد جمال، 45 سنة، يعمل مهندسا معماريا، ومصاب بجرح غائر بذراعه، ودخل العناية المركزة، ونجلاء خميس مصطفى، 48 سنة، مصابة بكسور وجروح بالجسم.

السرعة الزائدة سبب التصادم

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن ثلاث سيارات ملاكي اصطدمت معا، بسبب السرعة الزائدة بجوار محطة وقود بدوي بحي الزهور ببورسعيد، ونتج عن الحادث 4 مصابين، وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى.

رفع السيارات عن نهر الطريق

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم رفع السيارات عن نهر الطريق، لتحقيق السيولة المرورية والتحفظ عليهم في إدارة المرور بحي الضواحي.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.