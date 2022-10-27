إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتي ملاكي وربع نقل بالمحلة

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتي ملاكي وربع نقل، على طريق «المحلة - المنصورة» الدائري، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تصادم بين سيارتين

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي وربع نقل على طريق «المحلة - المنصورة» الدائري، وإصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة.

اختلال عجلة القيادة

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وجروح قطعية متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وربع نقل علي طريق «المحلة - المنصورة» بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد أحدهما، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام.

وتم رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على المركبات المتسببة في الحادث.