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بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
01:09 م | الخميس 27 أكتوبر 2022
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

أصيب، قبل قليل، 12 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة في مركز بدر بمحافظة البحيرة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لإجراء الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بعمود إنارة بطريق التحدي التابع لذات المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية إلي مكان الحادث، وتبين إصابة كل من سمسومة أمين عبد المحسن، 51 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمنى، وخيرية السيد أحمد، 40 سنة، وعلي عبدالله محمد، 19 سنة، ونسائم سالم حويطر، 50 سنة، ومنصور كامل عوض، 48 سنة، ومحمد خالد مبروك، 28 سنة، ونجلاء أحمد قناوي، 43 سنة، وابتسام أحمد الشاذلي، 40 سنة، وبسمة مصطفى أبو مرسي، 34 سنة، وأحمد رمضان أبو مرسي، 20 سنة، ويوسف أحمد صادق، 4 سنوات، وحسنة أمين علي، 48 سنة، وجميعهم مقيمي مركز بدر بمحافظة البحيرة.

 

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