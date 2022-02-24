عزل مدير الإدارة الهندسية بضواحي بورسعيد لتقاعسه عن أداء مهامه

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عزل مدير الإدارة الهندسية بحي الضواحي من وظيفته، وذلك لتقاعسه وتقصيره في أداء مهامه ووظائفه المنوطة إليه بالحي، فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الصارمة لإزالة التعديات والإشغالات على أملاك الدولة.

المحافظ: لن أتهاون مع أي متقاعس

وشدد محافظ بورسعيد، على أنه لن يتم التهاون مع أي موظف يتقاعس في أداء مهامه، مؤكدا على قيام المسؤولين بالأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لإزالة الإشغالات والتعديات.

من جانب آخر، شكى عدد من أصحاب المحلات والأكشاك في الضواحي من زيادة رسوم الأحياء الباهظة بمسميات متعددة، وتناولت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أن التأخير في دفع هذه الرسوم يترتب عليه غرامات مبالغ فيها، وطالبوا بتحديد قوانين لهذه الرسوم.

استمرار أعمال النظافة العامة وتفريغ صناديق القمامة

من جانب آخر، واصلت الأجهزة والمعدات التابعة لحي الضواحي برئاسة اللواء أيمن سعودي رئيس الحي، بمتابعة من وجيه وهبة المشرف العام، وسامي السعيد مدير إدارة تحسين البيئة، حملاتها المكثفة لرفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات، وتفريغ صناديق القمامة بعدد من مناطق وشوارع الحي.

وقامت المعدات التابعة للحي وعمال إدارة تحسين البيئة برفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات، وكنس الرمال والأتربة بمناطق مبارك والسلام الجديد وامتداد شوارع عبدالرحمن شكري ومحمد علي و23 ديسمبر.

وفرّغت سيارات المكبس التابعة للحي صناديق القمامة داخل عدد من شوارع ومناطق الحي، وذلك في إطار جهود الحى المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافه العامة بمختلف مناطق وقطاعات الحي.