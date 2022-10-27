البورصة المصرية تحقق 21.2 مليار جنيه مكاسب سوقية بعد قرارات «المركزي»

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.84% إلى مستوى 10852.82 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.22%، عند مستوى 2252.85 نقطة.

ووصلت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 21.2 مليار جنيه، مسجلة في الوقت الحالي 741 مليارا و553 مليون جنيه.

قرارات البنك المركزي

وجاءت الارتفاعات والمكاسب في البورصة المصرية، بالتزامن مع قرارات البنك المركزي اليوم.

وأعلن البنك المركزي المصري، اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، لدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

«إيجي إكس 100» يرتفع 1.76%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.76%، إلى مستوى 3251.18 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 2.47% عند مستوى 2022.94 نقطة.

670.8 مليون جنيه قيم التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 670.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 188.3 مليون سهم عبر تنفيذ 19.268 صفقة، فيما جرى التداول على 179 سهما، ارتفع منها 81، فيما انخفض 4 أسهم و93 دون تغيير.

قرار لجنة السياسة النقدية

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما رُفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.