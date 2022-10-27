وفد هولندي يعقد عددا من الورش والتدريبات بجامعة سوهاج

استقبلت كليتي الزراعة والحاسبات والذكاء الإصطناعي بجامعة سوهاج الوفد الهولندي البحثي، والذي استضافه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بهدف إثراء التعاون العلمي والبحثي بعدد من الكليات.

رفع قدرات ومهارات الطلاب

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن زيارة الوفد الهولندي تشتمل على عقد العديد من الورش والمحاضرات العلمية التي تهدف إلى رفع قدرات ومهارات الطلاب التعليمية وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك في إطار التعاون والتبادل العلمي و الطلابي بين الجامعات.

وأوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث أنه خلال زيارة الوفد لكليتي الزراعة والحاسبات والذكاء الاصطناعي تم عقد ورش عمل ومحاضرات لتعريف الطلاب بالاتجاهات الحديثة في التصنيع الغذائي الى جانب معرفة المجالات الجديدة للذكاء الاصطناعي وعلوم تحليل البيانات، وأيضاً التعريف بكيفية عمل مشاريع خاصة بهم، وذلك من خلال شرح مشاريع تمت بالفعل على أرض الواقع في هولندا وخطوات تنفيذها.

محاضرات عن الذكاء الاصطناعي

وقال الدكتور النميري علام زناتى القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات: الوفد الهولندي ألقى محاضرات عن لغة الذكاء الاصطناعي البايثون و تحليل البيانات في النمذجة وعمل المشاريع الضخمة وتحليل الأنظمة المتقدمة، مشيراً إلى أن المحاضرات تبدأ في الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، حيث تم توزيع الطلاب على قاعتين ضمت كل قاعة 20 طالبًا.

ومن جانبه أوضح الدكتور خلف همام القائم بعمل عميد كلية الزراعة ان برنامج زيارة الوفد للكلية اشتمل على تدريب مكثف عن عدة موضوعات منها سلاسل الإمداد والإتجاهات الحديثة فى التصنيع الغذائي، واستهدف طلاب برنامج علوم وتكنولوجيا الأغذية .