«التعليم» تنفي انهيار مدرسة المحلة الكبري الثانوية الصناعية: شروخ بسيطة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انهيار في مدرسة المحلة الكبرى الثانوية الصناعية بنات التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، مؤكده أن ما يتم تداوله غير صحيح.

وجود شروخ بسيطة ونقل الطلاب إلى مدرسة أخرى

وأوضحت الوزارة، في بيان أنه تم تشكيل لجنة من هيئة الأبنية بالمحافظة وتبين وجود شروخ بسيطة بأحد الحوائط بالمدرسة، وعليه اتخذ قرار بنقل الطلاب إلى مدارس أخرى في المحيط السكني للطلاب، حفاظا على سلامتهم وضمان استمرار العملية التعليمية.