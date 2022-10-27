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رئيس «الأعمال المصري الأمريكي»: ننتظر تحسنا كبيرا في الاستثمار بعد قرارات «المركزي»

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محمود البدوي
03:33 م | الخميس 27 أكتوبر 2022
عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي

عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي

قال عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إنّ القرارات التي اتخذها البنك المركزي صباح اليوم تعد بمثابة الركيزة الأساسية لتحفيز حركة رؤوس الأموال الجديدة داخل السوق، في ظل تضمنها لتحرير سعر الصرف وحل إشكالية الاعتمادات المستندية التي أثرت سلباً على توافر السلع طيلة الشهور الماضية .

أشار إلى أنّ حركة الاستثمارات الأجنبية كانت تترقب بشكل كبير وصول سعر العملة إلى قيمتها الحقيقية، منوهاً بأنّ الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية من قطع شوطاً كبيراً في مسار تحسين مناخ الأعمال بما يعزز من فرص جذب السوق للمزيد من الاستثمارات الجديدة في ضوء المتغيرات العالمية الأخيرة، والتي تمثل فرصة واعدة للسوق المصرية.

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