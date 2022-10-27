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أمين شعبة المستوردين: قرارات «المركزي» تسهم في خفض التضخم وجمع سيولة نقدية

كتب:

محمد أيمن سالم
03:38 م | الخميس 27 أكتوبر 2022
محمد رستم

محمد رستم

قال محمد رستم، المتحدث الرسمي والأمين العام للشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إنّ قرارات البنك المركزي، اليوم، جاءت بهدف جمع السيولة النقدية من السوق، وتحجيم اللجوء لشراء العملة الأجنبية، وخفض التضخم في السوق.

وأوضح رستم، أنّ سحب السيولة النقدية من شأنه تقليل التضخم نتيجة قلة الطلب، للجوء للشهادات بسعر الفائدة الجديد، وبالتالي يضعفوا مدخراتهم في شكل شهادات طويلة الأجل، ومن الممكن أن يعمل على تقليل التضحم.

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بقلم محمد أيمن سالم