رئيس «مقاولي البناء»: قرار رفع الفائدة ضروري لمواجهة ارتفاع التضخم

قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنّ قرار البنك المركزي الصدار اليوم بشأن رفع الفائدة كان ضروريا للغاية لمواجهة ارتفاع مستوى التضخم في الدولة، مضيفا أنّ القرار جاء استجابة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي 2022، وتوجهات ورؤى قوى مجتمع الأعمال والمستثمرين في ظل معاناة واضحة من أزمة توافر الدولار.

وأشار المهندس محمد سامي سعد، إلى أنّ رفع سعر الفائدة من شأنه تدعيم عمليتا الإسراع بتحويلات الأموال من الخارج، والتي كانت تنتظر خفض العملية المحلية، مؤكدا أن جميع القطاعات الاقتصادية كانت في انتظار صدور القرار وتمت المطالبة به.