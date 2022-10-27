محافظ الفيوم في مهرجان النباتات الطبية والعطرية: مصر تصدر 85% من إنتاجها

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، الجلسة الافتتاحية للمهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية، الذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آى زد» مصر، بالتعاون مع محافظة الفيوم وعدد من الوزارات المعنية، على مدار يومي 27 و28 من شهر أكتوبر الجاري، بأحد الفنادق السياحية على ضفاف بحيرة قارون.

وتهدف الجلسة إلى تعزيز قدرات صغار المزارعين وتحسين سبل معيشتهم، وتوعيتهم بالممارسات الزراعية النظيفة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المشتغلين بقطاع النباتات الطبية والعطرية وسبل التغلب عليها.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور ألكسندر سوليجا المدير التنفيذي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أمجد القاضي مدير مركز الصناعات التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة، والنائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس طارق أبو بكر عضو المجلس التصديري، والسيدة ميريام فيرناندو مدير مشروع الابتكار الزراعي التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء وزارات الجهات المعنية، وخبراء زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية، وممثلي المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والعاملين في مدخلات الإنتاج والتصنيع، والجمعيات التسويقية، والمزارعين، من المحافظات المشاركة.

7 جلسات حوارية

يشتمل مهرجان النباتات الطبية والعطرية الأول، على الجلسة الافتتاحية، ثم يعقبها عدد 7 جلسات حوارية على مدار يومين، يتضمن اليوم الأول جلستين حواريتين وهما، جلسة «خارطة طريق النباتات الطبية والعطرية وتحديد الخطوات المستقبلية في مصر»، والجلسة الثانية «فرص ومتطلبات السوق لقطاع النباتات الطبية والعطرية وكيفية تعظيم حصة مصر في الصادرات»، ويتضمن اليوم الثاني، 5 جلسات حوارية وهي، «الدعم الفني وبناء القدرات لخلق فرص عمل في قطاع النباتات الطبية والعطرية» و«تحديات سلامة الغذاء في قطاع النباتات الطبية والعطرية» و «دور المرأة في تطوير سلاسل القيمة الزراعية» و«التكنولوجيا والابتكار في قطاع النباتات الطبية والعطرية» و«الرقمنة الزراعية والحلول الرقمية في القطاع الزراعي».

من جانبه، رحب محافظ الفيوم، بمحافظ بني سويف وكافة الحضور على أرض المحافظة، معرباً عن سعادته لاستضافة الفيوم لهذا الحدث الهام وسط تواجد كوكبة من المهتمين بهذا القطاع، مثمناً دور الوكالة الألمانية لتنظيمها هذا المهرجان الأول وكذا التعاون والترابط بين الجانبين المصري والألماني على المستوى الشعبي والسياسي، كما قدم الشكر لجميع الهيئات والمؤسسات، والمعاهد والمراكز البحثية وكافة المشاركين بالمهرجان، متمنياً خروج المهرجان بنتائج وتوصيات تعود بالنفع والفائدة على كافة المشتغلين بمجال النباتات الطبية والعطرية.

وأكد محافظ الفيوم، أن النباتات الطبية والعطرية منتج زراعي له أهمية قصوى ويعد مصدراً مهماً للدخل، مشيراً إلى أهمية التوسع فى عمليات التصدير للأسواق العالمية من هذا المنتج، بما يحقق فرص تنموية أكبر لهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن إقليم الفيوم يتميز ببيئات متفردة وتربة خصبة تسهم فى التوسع فى زراعات النباتات الطبية والعطرية.

النباتات الطبية والعطرية من أهم الصادرات

وأوضح «الأنصاري»، أن النباتات الطبية والعطرية تعد واحدة من أهم الصادرات المصرية، والتى تمثل ركيزة أساسية بالنسبة للمزارع المصرى بصفة عامة والمزارع الفيومي بصفة خاصة، وتعتبر محافظات الصعيد الفيوم وبنى سويف والمنيا من أوائل المحافظات فى هذه الزراعات، لافتاً إلى أن مصر من أقدم البلدان التي عرفت الزراعة، حيث تعد الزراعة مصدراً رئيسياً لدخل العديد من الدول والأسر والأفراد.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تطبيق تقنيات الري والزراعة الحديثة، فى زراعة النباتات الطبية والعطرية، تلك الزراعة التي تحتاج إلى عمالة كثيفة منذ الزراعة وحتى التصدير والوصول للأسواق.

وكشف محافظ الفيوم، أن مصر تتميز بإنتاج وتصدير المنتجات من فئة النباتات الطبية والعطرية، لذلك يعتبر مشروع تجهيز وتعبئة النباتات الطبية والعطرية من المشاريع التصديرية المهمة، حيث تصدر مصر نحو 85% من إنتاجها، ويمكن مضاعفة العائد من المشروع، وتستأثر محافظة الفيوم بإجمالى مساحة 4988 فداناً لزراعة النباتات الطبية والعطرية مثل الريحان والبردقوش والعتر وحشيشة الليمون والنعناع والمورنجا وعباد القمر وغيرها، ويتم استغلال تلك النباتات وغيرها فى صناعات العطور والزيوت ومستحضرات التجميل والصابون ومكسبات الطعم والرائحة وغيرها.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة تعمل على إقامة مجمع صناعي للنباتات الطبية والعطرية، بمنطقة السنجأ بمركز أبشواي، بغرض إقامة مجففات للنباتات الطبية والعطرية، بالإضافة الى وحدات تقطير الزيوت، لافتاً إلى أن الاهتمام بالنباتات الطبية والعطرية يهدف الى زيادة العائد من العملة الصعبة من التصدير، فضلاً عن القدرة على المنافسة فى الاسواق العالمية لتحقيق مردود اقتصادي للدخل القومي، لذلك يكتسب المشروع أهمية بالغة.

وتابع أن المحافظة بكل أجهزتها تعمل على استضافة مثل هذه المهرجانات والمبادرات، التي تعد بمثابة منصة لتطوير قطاع زراعي صناعي هام، والعمل على ربط منتجي النباتات الطبية والعطرية والوسطاء من التجار بمتطلبات السوق العالمى، وتعزيز الميزة التنافسية من خلال الترويج لها، والعمل على الاستغلال الأمثل للميزات النسبية للمحافظة وبيئتها الصالحة لمثل هذه الزراعات.