الأول من نوعه.. كل ما تريد معرفته عن معهد النباتات العطرية ببني سويف

يُعد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف، الأول من نوعه في الجامعات المصرية وجامعات الشرق الأوسط، في مجاله، حيث يستهدف خريجي كليات الزراعة والصيدلة والعلوم، وغيرها من الكليات المناظرة لاستكمال الدراسات العليا، ويمنح درجتي الماجستير والدكتوراه.

يهدف المعهد إلى أن يصبح معهداً بحثياً متميزاً رائداً في أبحاث النباتات الطبية والعطرية على المستوى المحلي والدولي، وذلك لمواكبة التقدم العلمي على مستوى العالم ومواجهة الطلب المحلي والخارجي في تعظيم وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والتطبيقات القائمة عليها، وتقديم حلول مبتكرة في مجال أبحاث النباتات الطبية والعطرية وإعداد كوادر علمية مؤهلة لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل، قادرة علي المنافسة محلياً وإقليمياً، وإجراء أبحاث علمية ودراسات واستشارات في هذا المجال، تواكب المستجدات العلمية والتكنولوجية ودعم خدمات الاستشارات والتدريب للمجتمع.

الشروط العامة للقبول والتسجيل بمعهد النباتات الطبية والعطرية

وقال الدكتور ممتاز حجاب، عميد معهد النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف، إن الشروط العامة للقبول والتسجيل بالمعهد تتضمن الآتي:

1 ــ أن يستوفى الطالب شروط القسم العلمي، وأن يحصل على موافقة مجلس القسم المختص ومجلس المعهد

2 ــ أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية، أو العلوم، أو العلوم الصيدلانية أو ما يناظرها في الكليات العملية الآخرى.

3 ــ موافقة جهة العمل على دراسة الطالب في الدرجة العلمية المتقدم لها وإعطاؤه التفرغ اللازم للدراسة، و طبقاً لقرارات مجلس الجامعة المنظمة لذلك.

4 ــ أن يستوفى الطالب المستندات والنماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا: (شهادة البكالوريوس - شهادة التقديرات - الموقف من التجنيد للذكور فقط - شهادة الميلاد).

5 ــ أي شروط أخرى يوصي بها مجلس المعهد و يوافق عليها من مجلس جامعة بني سويف.

الشهادات والدرجات العلمية التى يمنحها المعهد

وأشار عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف إلى أن المعهد يستهدف طلاب كليات الصيدلة والزراعة والعلوم وما يناظرها من كليات ويمنح درجات:

1 ــ درجة الماجستير البحثي في مجال النباتات الطبية والعطرية

2 ــ درجة الماجستير المهني في مجال النباتات الطبية والعطرية

3 ــ درجة دكتوراة الفلسفة في مجال النباتات الطبية والعطرية

الأقسام العلمية بمعهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية

1ــ قسم إنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد للنباتات الطبية والعطرية

أنتاج النباتات الطبية والعطرية تحت انسب وافضل الظروف الزراعية والانتاجية للوصول لاعلى انتاجية كميا وكيفيا واحتوائها على اعلى واجود الموتد الفعالة وايضا الوصول لافضل طرق فى الحصاد والتخزين والعداد لضمان وصولها للمستهلك المحلى والدولى فى أجود وافضل صورة .

2ــ قسم المستحضرات الطبية والعطرية والدوائية

ويختص بتصميم الأدوية والمستحضرات الطبية الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية ودراسة سمية المركبات وجودتها وحركية المستحضرات الطبية وأشكالها المختلفة، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة مثل النانوتكنولوجي و الليزر في صناعة المستحضرات الطبية والعطرية والدوائية.

3 ـ قسم كيمياء النباتات الطبية والعطرية

ويهدف إلى طرق فصل المركبات طبيعية المنشأ والتعرف علىها بأحدث التقنيات الطيفية والاستفادة من استخدام الكيمياء الحاسوبية في تشييد المركبات واختبارها بيولوجياً.

4 ــ قسم التكنولوجيا الحيوية للنباتات الطبية و العطرية

استخدام احدث وافضل تقنيات ووسائل التكنولوجيا الحيوية المختلفة فى انتاج وتطوير النباتات الطبية والعطرية وايضا معظمة محتوى المواد الفعالة داخل النبات بالطرق الحديثة لاعدادة للاستهلاك والانتاج الدوائي.