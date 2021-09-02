البحوث الزراعية يصمم قوالب من النباتات العطرية لتقليل التكلفة

قال الأستاذ الدكتور حازم مهاود، مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية، إنه جرى من خلال مشروع مشترك بين أكاديمية البحث العلمي ومعهد بحوث الهندسة الزراعية للنهوض بزراعة وحصاد وتسويق النباتات الطبية والعطرية، صمم فريق من الباحثين بالمعهد، وصنع معدات تناسب صغار المزارعين، لإنتاجها بمواصفات تصديرية عالية، لإيجاد قيمة تسويقية لهذه المحاصيل، وذلك بدءًا من عمليات الزراعة حتى الحصاد وما بعد الحصاد.

ابتكار طريقة لإنتاج قوالب النباتات بدون إضافات

وأشار الأستاذ الدكتور حازم مهاود إلى أن الفريق نجح في إيجاد طريقة لإنتاج قوالب من بعض النباتات، لاستعمالها كمنتج نهائي، بدون أي إضافات، بدلا عن الأكياس الورقية، كما أن استخدام هذا المعدات يرفع من إنتاجية وحدة المساحة ويرفع القيمة التسويقية والتصديرية لهذه المحاصيل.

وأشار الأستاذ الدكتور طارق حسين الباحث الرئيسي للمشروع، أن الغرض الأساسي توفير معدات تناسب المحاصيل الطبية والعطرية بأسعار في متناول يد صغار المزارعين، ويأتي ذلك طبقا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.