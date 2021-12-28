السيسي يدعو للاستثمار في «النباتات العطرية والرمان»: «الفرص مش لاقية اللى ينفذها»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه عندما كان يشارك في اجتماع الجامعات بمحافظة كفر الشيخ، عرض عليه أحد رؤساء الجامعات فكرة لمصنع نباتات عطرية، مستطردًا: "الفرص موجودة مش لاقية اللي يعملها، يا مصريين يا اللي بتسمعوني، يا رجال الأعمال يا اللي معاكم فلوس، إحنا معانا فرص لسه مخلصنهاش".

وأضاف السيسي خلال افتتاحه للتوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: "رئيس الجامعة قال ممكن نعمل مصنع بمليار جنيه للحصول على قيمة مضافة من النباتات العطرية بدلا من تصديرها كمادة خام، كما سنتيح فرص عمل، مثلا بدل ما كنا بنصدر الطن بـ100 دولار هيبقى بـ1000 دولار، إزاي الموضوع ده ميتعملش".

وتابع: "ازاي النهاردة، الناس بتوع مزارع الرمان بقالهم 6 سنين بيقولوا معندناش مصنع، متعملش ليه؟! ليه المحافظ مجابش رجال الأعمال والمستثمرين والأثرياء في المحافظة وطلب منهم يعمل حاجة زي كده وهم يديروه والدولة تخش بـ50%، بس الناس تشتغل، الرمان بيترمي، لكن لما يدخل المصنع هيتحول لقيمة مضافة ميترميش".