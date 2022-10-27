غلق كلي للطريق السطحي المؤدي إلى شارع السودان في الجيزة.. اعرف التحويلات الجديدة

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبري 15 مايو في الاتجاهين بنطاق محافظة الجيزة، وكذا رفع وتركيب الكمر الخرساني الخاص بمحور أحمد عرابي الجديد «ضمن مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل».

استقطاع مسافة 1.5 متر لتكسير الأسوار والبلدورات الخرسانية

ووفقاً لبيان وزارة الداخلية الرسمي التي أوضحت أن الأمر يستلزم استقطاع مسافة 1.5 متر لتكسير الأسوار والبلدورات الخرسانية الكائنة بالجانب الأيمن لكوبري 15 مايو فى الاتجاهين لربط جسم كوبري 15 مايو الحالي بالتوسعة الجديدة، بالتناوب لمدة شهرين بداية من الساعة 1 صباحاً الجمعة 28/10/2022 حتى صباح الأحد 25/12/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

غلق الكلي للطريق السطحي المؤدي إلى شارع السودان

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم تركيب الكمر الخرساني الخاص بمحور أحمد عرابى الجديد، ما يستلزم الغلق الكلي للطريق السطحي المؤدى إلى شارع السودان المجاور لكوبري أحمد عرابي لمدة 10 أيام ابتداء من الساعة 1 صباحاً الأحد الموافق 30/10/2022 حتى صباح الثلاثاء الموافق 8/11/2022 على أن تكون الأعمال فقط بداية من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحاً اليوم التالي، وتحويل الحركة المرورية لقائدي المركبات القادمين من شارع أحمد عرابي وميدان سفنكس اتجاه شارع السودان:

الدخول يميناً بشارع بحر الغزال حتى تقاطعه مع شارع عطبرة، ثم الدخول يساراً بشارع عطبرة وصولاً حتى شارع السودان.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.