ملابس الحيوانات الأليفة في عيد الهالوين.. «كلب لابس باروكة وقطة شبه الخفاش»

أفكار عديدة يلجأ إليها الأشخاص احتفالا بعيد «الهالوين» في أوربا وأمريكا الذي يوافق الـ31 من شهر أكتوبر كل عام، ومن بين هذه الأفكار اختيار ملابس مناسبة للحيوانات الأليفة، وعرضت المؤسسة البيطرية الخيرية الرائدة PDSA في المملكة المتحدة مشروع لتصميم أزياء الحيوانات الأليفة بإشراف الممرضة «شونا سبونر» لاتباع إرشادات السلامة حتى لا تسبب هذه الملابس ضيق أو قلق للحيوانات.

وفازت بالعرض شركة أمريكية لسوق خدمات الحيوانات الأليفة، ونفذت تصميمات مختلفة لملابس الحيوانات الأليفة خلال الشهر الماضي، بناء على استبيان طبقته على عينة عشوائية لـ1000 شخص من مالكي الحيوانات وخاصة القطط والكلاب، في جميع أنحاء البلاد، لمعرفة كيفية استعداهم للاحتفال بعيد «الهالوين».

وكشفت أن 59% يخططون لاصطحاب حيواناتهم الأليفة معهم في هذه المناسبة فهم يعتبرونها جزء من أفراد الأسرة، ويسعون لمشاركتها في هذه المناسبة وارتدائها أزياء غير معتادة.

الشركة صممت ملابس مخيفة مستوحاة من الهالوين

استوحت الشركة تصميم ملابس الحيوانات الأليفة من وقع هذه الاحتفال الذي ينطوي على نسبة كبيرة من الرعب، فصممت باروكات شعر بألوان زاهية وغير معتادة مثل اللون الأحمر والبنفسجي والذهبي، وبيناطيل جينز وكوتشيهات، وملابس بوليسية بالإضافة إلى الأقنعة وأجنحة الخفاش، والتي جرى ارتدائها للقطط السوداء لتبدوا أكثر رعبا، فيما ظهرت الحيوانات الأخرى بشكل مختلف ما تبدو عليه.

بيطرية: لا ترهق حيوانك الأليف بملابس غير مناسبة

وقالت شونا سبونر، الممرضة البيطرية، وفق ما نشر موقع «برود باند الترفيهي»: «نرغب في ارتداء أزياء مخيفة، ومعظم الحيوانات الأليفة لا تشارك حماسنا لأن الملابس غالبًا ما تجعلهم يشعرون بالتوتر وعدم الارتياح»، لذا نصحت مالكي الحيوانات الأليفة أن يفكروا فيما إذا كانت الحيوانات يمكنها التحرك بشكل صحيح: «الملابس يمكن أن تكون مقيدة للغاية وتسبب لهم قلق وخاصة القطط».

ويظهر ذلك بوضوح عندما يحاول الحيوان القيام بأشياء غير طبيعية مثل المشي كثيرا والذهاب إلى المرحاض: «عليك مراقبة الحيوان لأنه قد يتعرض للتوتر»، موضحة أن القطط المجهدة تهيئ نفسها كثيرا، وتكون عدوانية تجاهك، أو تحدث ضوضاء أكثر ما تفعل عادة، وقد تظهر الكلاب أنها متوترة عن طريق لعق شفاهها أو التثاؤب أو اللهاث.