دور أزياء عالمية تصمم ملابس مميزة احتفالا بـ«الهالوين».. مستوحاة من «القرع»

في 31 أكتوبر من كل عام، تحتفل العديد من الدول بعيد الهالوين الذي يطلق عليه البعض اسم «عيد الرعب»، إذ يتفنن الأشخاص في صنع أزياء تنكرية غريبة للاحتفال بتلك المناسبة، وأيضًا تقديم أطعمة معينة.

ومع قرب الاحتفال بتلك المناسبة، صنع مجموعة من مصممي الأزياء في الولايات المتحدة الأمريكية، خطوط أزياء مستوحاة من تفاصيل هذا الاحتفال.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اختارت عدد من دور الأزياء العالمية مثل «إلكسندر ماكوين» و«ماكس مارا»، و«كلوي»، اللون البرتقالي في مجموعات الأزياء الشتوية التي تصممها من أجل إضافة روح مختلفة على ملابس الهالوين.

وقالت ويتني برومبيرج مؤسس شركة «فلوربكس»، التي عملت في مجال الموضة أكثر من 20 عامًا، إنّ نبات اليقطين الذي يعد علامة مميزة للاحتفال بعيد الهالوين، ظهر تأثيره بقوة في أزياء النساء هذا العام، وأضفى لمسة جميلة وأنيقة على الملابس.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن عيد الهالوين كان حاضرًا في «سترات وبذلات» نسائية، إذ جرى تصميم «سترات» مزينة بصور فاكهة، وسراويل برتقالية وصفتها الصحيفة بـ«اللافتة للنظر».

اليقطين مصدر الموضة

واستخدام نبات اليقطين كمصدر لصنع أزياء مستوحاة من ألوانه البسيطة والواضحة، أضفى لمسة عصرية على الموضة، وظهر ذلك في عارضات أزياء يرتدين حقائب ملونة ومتوهجة بألوان «اليقطين» المعروف بـ«قرع العسل»، وظهر أيضًا على أغلفة مجلات موضة شهيرة، وفي المهرجانات الخاصة بالموضة مثل أسبوع الموضة في ميلانو بإيطاليا.

ويعتبر «الهالوين» مناسبة ثقافية ودينية في الغرب، فالبعض يعتبره مواكبًا لعيد القديسين الذي تحتفل به الديانة المسيحية في نفس التوقيت، بهدف تكريم القديسين الراحلين، الذي بدأ في القرن الـ8 ميلاديًا، ويعد أيضًا مناسبة ثقافية فأصل هذا الاحتفال كما يشير موقع «سكاي نيوز» عربية، يعود إلى إيرلندا منذ أكثر من 2000 عام، إذ كان يُعتقد أن أرواح الموتي تعود إلى الأرض في هذا التوقيت.