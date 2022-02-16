السكة الحديد تمنع اصطحاب الحيوانات الأليفة بالقطارات.. غرامة 421 جنيها للمخالفين

تواصل هيئة السكة الحديد تحذيراتها للركاب المسافرين على خطوط الوجهين القبلي والبحري، للالتزام الكامل بتعليمات الهيئة، بعدم نقل أو اصطحاب الحيوانات الأليفة داخل القطارات، موضحة فرض عقوبات فورية على أي راكب يخالف التعليمات، حيث تنفذ الهيئة إجراءات صارمة داخل المحطات وعربات القطارات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، لمواجهة متحور أوميكرون.

421 جنيها غرامة نقل الحيوانات الأليفة داخل القطارات

وذكرت هيئة السكة الحديد، في بيان، اليوم الأربعاء، أنّها ستفرض غرامة فورية قدرها 421 جنيها على أي راكب ينقل حيوانات أليفة داخل القطارات، وأكدت في الوقت ذاته، أنّها تواصل العمل لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط، علاوة على تقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات.

غرامات السكة الحديد تعمل على عودة الانضباط

من جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنّ تطبيق غرامات على المخالفين لتعليمات السكة الحديد من شأنه إعادة الانضباط، مشيرا إلى أنّه يتم تطبيق غرامات على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات بكل أنواعها، والوزارة ممثلة في السكة الحديد تنفذ خطة شاملة بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه لتحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، حيث لا يوجد أي عربة قطار قديمة تعمل على قضبان السكة الحديد.

تحديث نظم كهربة إشارات السكة الحديد

ولفت وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّه جار العمل لتحديث وتطوير نظم كهربة الإشارات والاتصالات ووحدة التحكم المركزي على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على التأخيرات، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، حيث تقل قطارات السكة الحديد العاملة نحو 1.1 مليون راكب يوميا.