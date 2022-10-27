وزير الري ومحافظ أسيوط يتفقدان مصرف أبوجبل: مستعدون لاستقبال موسم السيول

تفقدا الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مصرف أبوجبل بمركز ديروط ضمن الجولات الميدانية التي يجريها خلال زيارته اليوم للمحافظة، وتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة للوقوف على معدلات التنفيذ وحضور احتفال بدء الأعمال بمشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط الجديدة لتوفير كافة سبل الدعم لرفع المخلفات وتحسين مناسيب المياه بنهايات الترع والعمل على توظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في مصر.

مواجهة موسم السيول

وقال وزير الري أنه جرى اتخاذ إجراءات متعددة للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة بينها إجراءات بعيدة المدى وإجراءات موسمية وإجراءات استباقية لافتاً إلى تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بعدد من المحافظات حتى تتمكن شبكة المجاري المائية من استيعاب كميات المياه الإضافية.

وذكر أن دائرة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط بها 42 سد إعاقة، و 10 جسور حماية وبحيرة تخزين و25 مخر سيل طبيعي ووديان فضلاً عن مخرجين سيل صناعي تابعة للإدارة العامة لري أسيوط جاهزين للتعامل مع أي أمطار أو سيول متوقعة خلال الفترة المقبلة.

مواجهة الأزمات والكوارث

وأكد محافظ أسيوط الاستعداد لموسم الشتاء ومواجهة الأزمات والطوارئ وأي سيول أو أمطار محتملة بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للإمكانات المتاحة حيث تم تنفيذ عدة تجارب عملية وسيناريو إدارة أزمة لعملية مواجهة سيول وكسح المياه وإخلاء المصابين وتأمين الطرق لحين الانتهاء من أعمال شفط وكسح المياه بسرعة وإتقان بمشاركة الأفراد والمعدات.