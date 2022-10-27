شروط تصويت أعضاء حزب الوفد في انتخابات الهيئة العليا.. منها الرقم القومي

كشف الدكتور راغب مصطفى، رئيس اللجنة الداخلية المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر إجراؤها غداً الجمعة، شروط تصويت الأعضاء، قائلا: «إن تعليمات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنسبة للدخول يوم الانتخابات للتصويت سيكون من خلال بطاقة التصويت المختومة بختم الحزب وبطاقة الرقم القومي».

اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد

وأضاف رئيس اللجنة الداخلية المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه وفقاً لتعليمات اللجنة القضائية المشرفة لن يسمح بدخول المقر الرئيسي للحزب لأي شخص لم يكن حاملا لبطاقة التصويت وبطاقة الرقم القومي.

إشراف قضائي تام

وأعرب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، في بيان، عن ارتياحه لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها ومنها الإشراف القضائي الكامل من هيئة النيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى خروج انتخابات نزيهة وشفافة وبشكل ديمقراطي يعبر عن قيم الوفد.