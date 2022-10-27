زراعة «نوى المانجا» في 8 خطوات.. مشروع مربح يدر لك دخلا مناسبا سنويا: «بلاش ترميها»

قال الدكتور محمد المحروق، أستاذ زراعة البساتين بكلية الزراعة، بجامعة كفر الشيخ، إن «نوى المانجا» تعد كنزا كبيرا لإنتاج شجر مثمر دون تكلفة وبطريقة سهلة للغاية، قد تكون مشروعا صغيرا، لدى الكثير من الشباب دون تكلفة مالية تذكر، ولذلك ننصح بعدم رميها في القمامة.

الحصول على شجرة المانجو

وأوضح في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن أسهل طريقة للحصول على شجرة المانجو تكون في 8 خطوات، وهي:

1- عقب تناول ثمار المانجو ضع النوى في ماء نظيف على مدار 5 أيام، ثم تخلص من أي بذرة تطفو على سطح الماء.

2- أخرجها من المياه، ثم أكسر القشرة الخارجية الصلبة وأخرج النواة منها برفق.

3- قم بوضع النواة في قطعة من القماش نظيفة مبللة بالماء.

4- ضع القماشة التي بها النواة في علبة بلاستك أو كيس بلاستك وأغلق العلبة أو الكيس جيدا.

5- عليك أن تقوم بفتح العلبة بعد مرور أسبوع وأغسل النواة في ماء نظيف وأغسل القماشة ثم أتركها لمدة أسبوع آخر حتى يتم الاإبات ويخرج المجموع الجذري للمانجو.

6- عليك أن تقوم بأخذ النواة المستنبتة وأزرعها في قصيص زرع أو كيس بلاستيك.

7- يجب عليك أن تثقب القصيص أو الكيس من أسفل لخروج الماء الزائد بعد عمليات الري.

8- اترك القصيص أو الكيس في الشمس إلى أن يظهر المجموع الخضري بعد مرور10 أيام.

أسعار شجر المانجو

وأوضح أن سعر شجرة المانجو عمر عامين تتراوح ما بين 50 حتى 70 جنيها، الأمر الذي يجعلك تنتج المئات من الأشجار المانجو كل عام دون عناء وتحقق أرباح طائلة.