كشف حقيقة ضبط شخص دون مبرر ببورسعيد: مطلوب «شروع في قتل» بحوزته سلاح

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات القبض على أحد الهاربين من قضية «شروع في قتل» بمحافظة بورسعيد، ردا على منشور جرى تداوله على موقع «فيسبوك»، متضمنا الإدعاء بضبط الأجهزة الأمنية ببورسعيد، أحد الأشخاص دون مبرر.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات منشور عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي، مصحوب بمقطعي فيديو من إحدى كاميرات المراقبة لعقار، أثناء ضبط أحد الأشخاص والإدعاء بتعرضه للظلم من رجال الشرطة ببورسعيد.

شروع فى قتل

وعقب الفحص، تبين أنه بتاريخ 23 الجاري، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط الشخص المشار إليه، مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي -له معلومات جنائية- والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية شروع فى قتل.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الناري المستخدم فى الواقعة «بندقية خرطوش»، عدد من الطلقات لذات العيار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.