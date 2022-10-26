أمطار رعدية غزيرة تضرب بورسعيد والمنصورة.. وتوقعات بزيادتها في المساء

ضربت أمطار رعدية متفاوتة الشدة محافظة بورسعيد، ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، منذ الصباح الباكر ولا تزال مستمرة حتى الآن، وتؤثر السحب الرعدية بقوة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة أحيانا، والتي تقدمت لتؤثر على بورسعيد، حيث لا تزال الخلايا الرعدية مستمرة في تأثيرها بقوة على بورسعيد، وذلك بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن تخف حدة الأمطار خلال الساعات المقبلة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية، ومدن القناة، ووسط وشمال سيناء، فضلاً عن محافظات الوجه البحري.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ هناك سيطرة مستمرة للسحب الرعدية الممطرة على محافظات القاهرة الكبرى وبنى سويف، فضلاً عن توقعات بسقوط أمطار خفيفة على المناطق التالية:

1-القاهرة الكبرى.

2- شمال الصعيد.

3-السواحل الغربية.

أمطار رعدية اليوم وغدا في بورسعيد

وتشهد محافظة بورسعيد، هطول أمطار غزيرة منذ الصباح الباكر، بينما سيكون الطقس طوال النهار مُهيأ لهطول زخات من الأمطار، فيما سجلت درجة الحرارة العظمى 25°، وهي مشابهة ليوم أمس، كما سيكون الطقس ليلاً مُهيأ لهطول زخات من الأمطار أيضاً فضلاً عن تحولها لأمطار رعدية، وتكون درجة الحرارة الصغرى 23°م وهي أعلى بـ3°م من ليلة أمس.

سرعة الرياح في بورسعيد

وبلغت سرعة الرياح في بورسعيد وفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية 5 كيلو متر في الساعة، بينما بلغت نسبة الأمطار 33%، فيما بلغت نسبة الرطوبة 70%.

أمطار خفيفة في المنصورة

وفي محافظة الدقهلية، وتحديداً بمدينة المنصورة، فإنّ حالة الطقس اليوم الأربعاء، غائم جزئياً، وسط تساقط أمطار خفيفة في الصباح، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19، بينما بلغت نسبة الرطوبة 42%.

وبلغت سرعة الرياح 15 كيلومترا في الساعة واتخذت اتجاها شمالي غربي، بينما بلغت سرعة هبات الرياح 20 كيلومترا في الساعة، وسط توقعات بزيادة هطول الأمطار على المنصورة مرة أخرى في الثانية عصر اليوم.