سقوط أمطار غزيرة في «الغربية» والمحافظة تعلن حالة الطوارئ

شهدت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط الرياح والطقس السيئ، مع انتشار سيارات مياه الشرب والصرف الصحي بالوحدات المحلية، للتعامل مع الأمطار في حالة تراكم المياه.

انتشار سيارات شفط المياه

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى استعدادا للأمطار، طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من احتمال سقوط أمطار، وتتواجد سيارات شفط المياه بشوارع وميادين المحافظة للتعامل بشكل فوري مع المياه وتسيير حركة سير المواطنين.

المحافظة ترفع درجة الاستعداد القصوى

وأوضح «رحمي»، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وتم مراجعة كافة أعمدة الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء والتأكد من عزلها، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً على أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار الكهربائي، وإيجاد حلول بديلة في حالة انقطاع التيار وخاصة في المنشآت الحيوية.

غرفة عمليات في المحافظة تتلقى البلاغات

وأكد المحافظ على تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.