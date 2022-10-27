موعد صرف الدفعة الثالثة من زيادة بطاقات التموين: من 100 إلى 300 جنيه

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن موعد صرف الدفعة الثالثة من زيادة بطاقات التموين، التي سيتم صرفها بالتزامن مع صرف السلع التموينية الشهرية لأصحاب بطاقات التموين، بداية شهر نوفمبر المقبل لحاملي البطاقات البالغ عددها 23 مليون بطاقة تموينية مدرجة على منظومة الدعم.

وأكدت وزارة التموين، أن صرف المقررات الشهرية سيتم بالتوازي مع صرف مقررات السلع المخصصة لدعم التموين الاستثنائي الذي أقرته الحكومة لتوفير الحماية الاجتماعية لعدد 10.5 مليون أسرة لتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد صرف التموين وسلع الدعم الاستثنائي

وقالت وزارة التموين، إن الثلاثاء المقبل 1 نوفمبر 2022 سيشهد صرف التموين الشهري لحاملي البطاقات التموينية من منافذ البقالين التابعة لكل صاحب بطاقة طبقا لمحل الإقامة، وأشارت إلى أن سلع الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة للأسر الأولى بالرعاية سيتم صرفه بداية من أول شهر نوفمبر المقبل ضمن الدفعة الثالثة للدعم الذي بدأ صرفه في شهر سبتمبر الماضي ويستمر حتى 30 يونيه 2023 بزيادة 4 أشهر.

بونات صرف الخبز تحدد الأسر المستحقة

بداية من شهر سبتمبر الماضي، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية إرسال رسالة بقيمة الدعم الاستثنائي المخصص للأسر الأولى بالرعاية الذي حددتها الحكومة إذ تختلف الرسالة في قيمة الدعم المخصص الذي يبدأ من 100 جنيه ويصل إلى 300 جنيه شهريا كدعما استثنائيا للأسر التي يقل معاشها عن 2500 جنيه، وللأسر التي يقل دخلها الشهري عن 2700 جنيه، وأيضا للأرامل والمطلقات وأصحاب معاش تكافل وكرامة.

من هي الأسر المستحقة لقيمة الدعم 300 جنيه؟

وأقرت وزارة التموين صرف قيمة الدعم السلعي بـ 300 جنيه للبطاقة التموينية المدرج عليها أكثر من 3 أسر، فيما تصرف بطاقة التموين المدرج عليها أسرتين أو ثلاثة 200 جنيه، أما البطاقة المدرج عليها أسرة واحدة فتحصل على دعمًا بقيمة 100 جنيه.

10 شهور مدة صرف الدعم الاستثنائي

ووفقا لقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد استمرار صرف الدعم المالي حتى 30 يونيه 2023، فإن مدة صرف الدعم الاستثنائي أصبحت 10 شهور بدأت في سبتمبر 2022 حتى يونيه 2023.