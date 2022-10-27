«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن زيادة التموين بعد مد أجل صرفها إلى 30 يونيو

أعلن مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي أمس، مد صرف دعم زيادة التموين الجديدة والذي بدأت الحكومة في صرفه منذ شهر سبتمبر الماضي، لعدد من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات حول زيادة التموين، وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

** ما هو قرار الحكومة الجديد بشأن زيادة التموين؟

- قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مد صرف التموين لمدة 4 أشهر إضافية بدلا من 6.

** متى ينتهي صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين؟

- يستمر صرف الدعم الإضافي لأصحاب البطاقات حتى 30 يونيه 2023، بدلا من فبراير 2023 بزيادة 4 أشهر، إذ بدأت الحكومة في صرفها منذ شهر سبتمبر الماضي.

** من هي الأسر المستحقة لزيادة التموين الجديدة؟

- كل أسرة لديها بطاقة تموين ويقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه.

- كل أسرة لديها بطاقة تموين ويقل راتب عائلها الشهري عن 2700 جنيه.

- أصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات.

** ما هي قيمة الزيادة الجديدة على بطاقات التموين؟

- حددت مجلس الوزراء 3 شرائح حول قيمة الزيادة الجديدة، تشمل التالي:

- 100 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة.

- 200 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو 3.

- 300 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر.

** ما هو عدد الأسر المستفيدة من زيادة التموين الجديدة؟

- وفقا للمعلن من رئيس مجلس الوزراء، فإن عدد الأسر المستفيدة من قرار زيادة التموين الجديدة هم 10.5 مليون أسرة بإجمالي 36.5 مليون مواطن، بما يشمل 8 ملايين بطاقة تموينية.

** كم يبلغ عدد الأسر المستفيدة بشرائح الزيادة؟

وفقا للمعلن من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن المستفيدين من الزيادة فئة الـ100 جنيه، هم 7 ملايين و657 ألفا و178 أسرة، والمستفيدون من زيادة الـ200 جنيه، هم أكثر من 332 ألف أسرة.