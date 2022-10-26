وزارة التموين: المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يكفي لأكثر من 6 أشهر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر مخزون كاف من السلع الغذائية لديها، خاصة سلع المنظومة التموينية التي تصرف ضمن مقررات الدعم التمويني لأصحاب البطاقات التموينية والمقيد عليها 64 مليون مواطن مستحقون للسلع شهريا.

وأشارت وزارة التموين إلى أن المخزون الاحتياطي من السلع الاستراتيجية يكفي لمدة تزيد عن 6 أشهر، بالإضافة إلى قرب تحقيق الاكتفاء من سلعتي السكر والأرز والذي يستمر توريده حاليا من المزارعين في المحافظات الزارعة للأرز حيث تستهدف الوزارة تأمين مخزونها بمليون ونصف طن من الأرز الشعير خلال حصاد هذا الموسم.

مخزون السلع لدى وزارة التموين

ويشمل المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية على التالي:

** مخزون الأرز الاستراتيجي: اقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

** مخزون الزيت الاستراتيجي: أكثر من 6 أشهر.

** مخزون السكر الاستراتيجي: اقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

** مخزون اللحوم الاستراتيجي: 6 أشهر.

** مخزون القمح الاستراتيجي: يزيد عن 7 أشهر للمرة الأولى.

وتستعد مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على صرف السلع التموينية لتوفير احتياجات المواطنين سواء المقررات التموينية الشهرية أو سلع الدعم الاستثنائي التي أقرتها الحكومة للأسر الأكثر استحقاقا للدعم والتي تصرف بداية من شهر سبتمبر الماضي زيادة استثنائية قدرها 100 جنيه للأسرة الواحدة.

وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء 26 أكتوبر استمرار صرف الزيادة الاستثنائية حتى يونيو 2022 بدلا من انتهاء صرفها في فبراير 2023، إذ تصرف البطاقة المدرج عليها أسرة واحدة 100 جنيه شهريا، و200 جنيه شهريا للبطاقة المدرج عليها أسرتين أو ثلاثة أسرة، و300 جنيه للبطاقة المدرج عليها أكثر من ثلاثة أسر.