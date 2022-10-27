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«التموين»: توافر الأرز بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ بـ10.5 جنيه للكيلو

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وفاء الصعيدي
05:28 م | الخميس 27 أكتوبر 2022
الدكتور على المصيلحي

الدكتور على المصيلحي

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر الأرز الأبيض بالمجمعات الاستهلاكية وكافة المنافذ التموينية بسعر 10.5 جنيه على البطاقات التموينية بكافة المنافذ التموينية والبالغ عددها ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني بكافة محافظات الجمهورية.

استمرار ضخ وطرح الأرز خارج البطاقات التموينية

وأشار على المصيلحي، إلى استمرار ضخ وطرح الأرز خارج البطاقات التموينية من جانب السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت والميني ماركت بأسعار تتراوح من 12- 15 جنيها للكيلو معبأ ويتراوح سعر الكيلو السائب من 11-12 جنيه.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال أن الوزير وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ يومي لكميات كبيرة من الأرز بالمجمعات ومتابعة ضخه في مخازن شركات الجملة لصرفه لمنافذ صرف السلع التموينية.

توافر الأرز في كل قطاعات البيع الغذائية

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن على المصيلحي وجهه الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات بمتابعة توافر الأرز في كل قطاعات البيع الغذائية للتأكد من التزام الكل ببيعه طبقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.