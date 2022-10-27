حبس المتهمين بقتل سيدة وإصابة آخرين في مشاجرة بالغربية 4 أيام

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين بقتل سيدة وإصابة اثنين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ نشبت مشاجرة بين عائلتين في قرية ميت الليث بمركز السنطة في الغربية، بسبب خلافات بينهما على حدود أرض زراعية بذات الناحية، ويرتكب المتهون جريمتهم.

إخطار بمصرع سيدة وإصابة آخرين

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء والعصا والشوم، أسفرت عن مقتل سيدة وإصابة آخرين، بسبب خلافات بينهما.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، برئاسة الرائد أحمد رمزي، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصا والشوم، بين عائلتين بقرية ميت الليث، بسبب خلافات سابقة بينهما على حدود الأراضي الزراعية، ما أدى إلى مقتل «فايزة.م.ع» وتبلغ من العمر 60 عامًا، وإصابة اثنين آخرين باصابات متفرقة، وجرى نقلهما إلى المستشفى، والتحفظ على الجثة داخل المشرحة.

فرض كاردون أمني

وجرى فرض كاردون أمني للسيطرة على الموقف، والقبض على أطراف المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان عام مركز شرطة السنطة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

قانوني يوضح العقوبة

وقال محمد طارق العريان المحامي والخبير القانوني، إنّ عقوبة القتل مع سبق الإصرار والترصد، هي الإعدام، وإذا حدث القتل خلال مشاجرة، وجاء القيد والوصف بأنه ضرب أفضى إلى موت، يُعاقب المتهم بالسجن، وكل عقوبة تكون على حسب القيد والوصف والجريمة المرتكبة.