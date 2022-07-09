مصرع شاب في مشاجرة بالمحلة وأهله يشعلون النار بمنزل المتهم: خلافات سابقة

لقي شاب مصرعه على يد آخر بسبب خلافات سابقة بينهما، في قرية شبرابابل، بمركز المحلة الكبرى، وأشعل أهالي المجني عليه النار في منزل المتهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الغربية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي المنزل.

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة المحلة الكبرى، محضرا بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، كما قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.

بلاغ بمشاجرة بين شخصين ووفاة أحدهما

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، بلاغا بحدوث مشاجرة بين شخصين، بالسلاح الأبيض، أسفرت عن مصرع أحدهما، بسبب خلافات سابقة بينهما، مما دفع أسرة القتيل لإشعال النار في منزل الطرف الثاني في المشاجرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ونجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على الموقف.

القبض على المتهم

وتبين من التحريات مقتل الشاب «ت. ع. ا» على يد آخر يدعى «م. ع. ش»، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة، وجرى ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.