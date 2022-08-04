مقتل شاب طعناً في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بطنطا

لقى شاب في العقد الثالث من عمره، في قرية «خلوة ريشة»، إحدى قرى مركز طنطا في محافظة الغربية، مصرعه مساء اليوم الخميس، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع آخر، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

انتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة طنطا، محضراً بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها وضبط المتهم.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يتضمن مقتل شاب في قرية «خلوة ريشة»، إحدى قرى المركز، وذلك إثر إصابته بطعنات نافذة في الصدر والرقبة، بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، مع أحد الأشخاص.

إجراء التحريات والمعاينة بمحل الواقعة

انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شاب يُدعى «محمود ع. ع.»، يبلغ من العمر 25 سنة، بعدة طعنات متفرقة في الصدر والرقبة، على يد آخر يُدعى «إبراهيم س.»، مقيم بقرية «خلوة ريشة»، بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.